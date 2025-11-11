Беспредел
Wink
Фильмы
Беспредел

Беспредел (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Off Limits
Боевик, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат.

Двое офицеров военно - полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское, начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.

Страна
США
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспредел»