Беспредел (фильм, 1988) смотреть онлайн

Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат.



Двое офицеров военно - полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское, начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.

