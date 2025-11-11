Беспредел (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Off Limits
Боевик, Триллер18+
Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат.
Двое офицеров военно - полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское, начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ККРежиссёр
Кристофер
Кроу
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ГХАктёр
Грегори
Хайнс
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- АПАктриса
Аманда
Пэйс
- ЛКАктёр
Лим
Кай Тун
- Актёр
Скотт
Гленн
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- Актёр
Кит
Дэвид
- РОАктёр
Рэймонд
О’Коннор
- РБАктёр
Ричард
Брукс
- ТААктриса
Тхюй
Ан Лю
- РЛАктёр
Ричард
Ли Рид
- ВБАктёр
Вуди
Браун
- КСАктёр
Кен
Сиу
- КХАктриса
Ким
Хоа Нгуйен
- НЛАктриса
Нэм
Лук
- ППАктёр
Прадит
Прасарттхонг
- ВУАктёр
Васун
Уттамайодхин
- ПМАктёр
Питер
Маккензи
- КГАктёр
Клив
Грэй
- ТШАктёр
Том
Шредер
- РЛАктёр
Роберт
Ланглуа
- ГТАктёр
Грегг
Т. Найт
- ЛРАктёр
Луис
Рот
- ЭЛАктриса
Элизабет
ЛеКомпт
- ГУАктёр
Грег
Уэйн Элам
- ККСценарист
Кристофер
Кроу
- ДТСценарист
Джек
Тибо
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- МСПродюсер
Майкл
С. Глик
- ДАМонтажёр
Дуглас
Айболд
- ДГОператор
Дэвид
Гриббл
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард