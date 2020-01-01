Бесполезный
Wink
Фильмы
Бесполезный
7.82020, Useless
Драмы, Семейные90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Бесполезный (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти матери 17-летняя Джесси переезжает к своим дяде и тете в западную Монтану. В новой школе девушкой интересуется местный наездник, занимающийся булл-райдингом. Скачки – единственная вещь, связывающая Джесси с матерью, и она изо всех сил идет к своей мечте, хотя у нее и нет собственной лошади. Вскоре ее дядя Мик выкупает для Джесси лошадь, и она начинает заниматься любимым делом.

Бесполезный смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесполезный»

Всё