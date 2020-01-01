Бесполезный (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
После смерти матери 17-летняя Джесси переезжает к своим дяде и тете в западную Монтану. В новой школе девушкой интересуется местный наездник, занимающийся булл-райдингом. Скачки – единственная вещь, связывающая Джесси с матерью, и она изо всех сил идет к своей мечте, хотя у нее и нет собственной лошади. Вскоре ее дядя Мик выкупает для Джесси лошадь, и она начинает заниматься любимым делом.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДБРежиссёр
Джозиа
Бёрдик
- ТБАктёр
Трэвис
Брюэр
- ЛААктриса
Лекси
Анастэйша
- МБАктёр
Марк
Брачич
- БУАктриса
Брук
Уилсон
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз Мейсон
- РХАктриса
Риннан
Хендерсон
- СМАктёр
Скотт
Макколи
- МРАктёр
Мэри
Риитано
- ДААктриса
Джессика
Арена
- ДБАктёр
Джозиа
Бёрдик
- ДБСценарист
Джозиа
Бёрдик
- ЧАПродюсер
Чарити
Амброуз
- ТБПродюсер
Трэвис
Брюэр
- МКПродюсер
Майкл
Кампасано
- ДМПродюсер
Джессика
Мур
- ДАХудожница
Джессика
Арена