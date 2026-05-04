Беспечный возраст
Wink
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Беспечный возраст

Фильм Беспечный возраст

2025, Pools
Драма, Комедия18+
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О фильме

Когда привычный мир Кеннеди рухнул, она срывается в отчаянный забег: прыжок через забор, заплыв в чужом бассейне, проникновение со взломом. Этот рискованный маршрут становится для неё попыткой докричаться до погибшего отца и вымолить у судьбы право на собственную жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb