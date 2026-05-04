Фильм Беспечный возраст
2025, Pools
Драма, Комедия18+
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О фильме
Когда привычный мир Кеннеди рухнул, она срывается в отчаянный забег: прыжок через забор, заплыв в чужом бассейне, проникновение со взломом. Этот рискованный маршрут становится для неё попыткой докричаться до погибшего отца и вымолить у судьбы право на собственную жизнь.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СХРежиссёр
Сэм
Хэйес
- ОЭАктриса
Одесса
Эзайон
- МГАктёр
Мэйсон
Гудинг
- МВАктёр
Майкл
Влэмис
- ТААктёр
Тайлер
Альварес
- ФНАктриса
Франческа
Ноэль
- АУАктриса
Ариэль
Уинтер
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- КААктёр
Кайл
Андерсон
- ИИАктёр
Израэль
Идонье
- СААктёр
Стэн
Адамс
- СУАктриса
Сара
Уистерман
- СХСценарист
Сэм
Хэйес
- ССПродюсер
Сет
Савой
- ТММонтажёр
Такер
Маролф
- КФКомпозитор
Коди
Фрай