Фильм Беспечный возраст

Когда привычный мир Кеннеди рухнул, она срывается в отчаянный забег: прыжок через забор, заплыв в чужом бассейне, проникновение со взломом. Этот рискованный маршрут становится для неё попыткой докричаться до погибшего отца и вымолить у судьбы право на собственную жизнь.

