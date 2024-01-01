Фильм Бесконечный апрель

Веня, неприметный свидетель XX века, проживает революции, войны и крушение СССР, оставаясь в тени истории. Его личный мир — квартира, наполненная призраками прошлого, где даже любовь, семья и утраты растворяются в цикличности «апреля» — метафоре жизни, которая течет мимо, но никогда не меняется.

