Фильм Бесконечный апрель
2024, Бесконечный апрель
Драма18+
О фильме
Веня, неприметный свидетель XX века, проживает революции, войны и крушение СССР, оставаясь в тени истории. Его личный мир — квартира, наполненная призраками прошлого, где даже любовь, семья и утраты растворяются в цикличности «апреля» — метафоре жизни, которая течет мимо, но никогда не меняется.
Рейтинг
Режиссёр
Антон
Бутаков
Актриса
Ольга
Сутулова
Актёр
Сергей
Колесов
Актриса
Алиса
Кравцова
Актриса
Анна
Чехомова
Актриса
Виктория
Лаисова
Актёр
Иван
Юзеев
Актёр
Тимофей
Петров
Актёр
Леонид
Чистов
Актриса
Юлия
Костина
Актриса
Светлана
Колесова
Актриса
Олеся
Зиновьева
Актёр
Игорь
Булыгин
Сценарист
Ярослава
Пулинович
Продюсер
Алексей
Федорченко
Продюсер
Дмитрий
Воробьев
Оператор
Артём
Анисимов