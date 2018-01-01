Бесконечность (фильм, 1996) смотреть онлайн

Бесконечность
1996, Infinity
Драма18+

О фильме

Фильм расскажет о молодости знаменитого американского физика-ядерщика Ричарда Фейнмана, о его первой любви, а также об участии в создании атомной бомбы.

США
Драма

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесконечность»