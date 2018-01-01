Wink
Фильмы
Бесчеловечность
Актёры и съёмочная группа фильма «Бесчеловечность»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесчеловечность»

Режиссёры

Марсель Л’Эрбье

Марсель Л’Эрбье

Marcel L'Herbier
Режиссёр

Актёры

Жак Катлен

Жак Катлен

Jaque Catelain
АктёрEinar Norsen
Филипп Эриа

Филипп Эриа

Philippe Hériat
АктёрDjorah de Nopur
Фред Келлерман

Фред Келлерман

Fred Kellerman
АктёрFrank Mahler
Жоржетт ЛеБланк

Жоржетт ЛеБланк

Georgette Leblanc
АктрисаClaire Lescot
Марсель Прадо

Марсель Прадо

Marcelle Pradot
АктрисаThe simpleton
Принц Токио

Принц Токио

Prince Tokio
Актёрthe entertainers
Кики с Монпарнаса

Кики с Монпарнаса

Kiki of Montparnasse
АктрисаMuse posing for a painter
Жан Борлин

Жан Борлин

Jean Börlin
Актёр
Брония Клер

Брония Клер

Bronia Clair
Актриса
Лили Сэмюэл

Лили Сэмюэл

Lili Samuel
Актриса

Сценаристы

Марсель Л’Эрбье

Марсель Л’Эрбье

Marcel L'Herbier
Сценарист
Жоржетт ЛеБланк

Жоржетт ЛеБланк

Georgette Leblanc
Сценарист
Пьер Дюмарше

Пьер Дюмарше

Pierre Mac Orlan
Сценарист

Продюсеры

Мари-Лор де Ноай

Мари-Лор де Ноай

Marie-Laure de Noailles
Продюсер

Композиторы

Дариус Милход

Дариус Милход

Darius Milhaud
Композитор