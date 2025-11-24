Фильм Бернардо Бертолуччи и его поколение
2025, La nostra magnifica ossessione - Bernardo Bertolucci e la sua generazione
Документальный16+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
История многолетней дружбы легенд итальянского кинематографа, которые долгие годы работали вместе, от лица самого Бертолуччи и в рассказах Пупи Авати, Марко Беллоккьо, Витторио Стораро, Фердинандо Скарфиотти, Стефании Сандрелли и многих других.
СтранаИталия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
6.7 IMDb
- МСРежиссёр
Марко
Спаньоли
- НААктёр
Никколо
Амманити
- ЯОАктёр
Якопо
Ольмо Антинори
- Актёр
Дарио
Ардженто
- АААктриса
Адриана
Асти
- ПААктёр
Пупи
Авати
- МБАктёр
Марко
Беллоккьо
- ББАктёр
Бернардо
Бертолуччи
- СКАктриса
Стефания
Казини
- ТФАктриса
Теа
Фалько
- ДГАктёр
Давид
Гриеко
- МССценарист
Марко
Спаньоли
- ДКПродюсер
Джанлука
Курти
- МДКомпозитор
Макс
Ди Карло