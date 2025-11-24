Фильм Бернардо Бертолуччи и его поколение

История многолетней дружбы легенд итальянского кинематографа, которые долгие годы работали вместе, от лица самого Бертолуччи и в рассказах Пупи Авати, Марко Беллоккьо, Витторио Стораро, Фердинандо Скарфиотти, Стефании Сандрелли и многих других.

