Фильм Бернардо Бертолуччи и его поколение

2025, La nostra magnifica ossessione - Bernardo Bertolucci e la sua generazione
Документальный16+
О фильме

История многолетней дружбы легенд итальянского кинематографа, которые долгие годы работали вместе, от лица самого Бертолуччи и в рассказах Пупи Авати, Марко Беллоккьо, Витторио Стораро, Фердинандо Скарфиотти, Стефании Сандрелли и многих других.

Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 IMDb