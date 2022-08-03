Берлиоз, Сен-Санс, Шостакович, Дебюсси (фильм, 2017) смотреть онлайн

Концерт: Берлиоз, Сен-Санс, Шостакович, Дебюсси. Туган Сохиев в театре «Колон». Национальный оркестр Капитолия Тулузы. Дирижер: Туган Сохиев Бертран Шамаю (фортепиано), Люсьен Реноден-Вари (труба) Гектор Берлиоз (1803–1869) Карнавал животных. Увертюра Камиль Сен-Санс (1835–1921) Концерт для фортепиано с оркестром №. 5 фа мажор, соч. 103, «Египетский» Дмитрий Шостакович (1906–1975) Праздничная увертюра, соч. 96 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, соч. 35 Клод Дебюсси (1862–1918) Море Записано 23 и 25 октября 2017 г., театр «Колон», Буэнос-Айрес Режиссер: Жан-Пьер Луасиль

