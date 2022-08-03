Берлин, я люблю тебя (фильм, 2019) смотреть онлайн

Еще один фильм из серии киноальманахов, действие которых разворачивается в красивейших городах мира. Девять историй, произошедших в Берлине с совершенно разными людьми, объединены темой любви во всех ее проявлениях — от романтической и родительской до чувства единства в борьбе с обидчиком.

