Берлин, я люблю тебя (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Berlin, I Love You
Драма, Мелодрама114 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Еще один фильм из серии киноальманахов, действие которых разворачивается в красивейших городах мира. Девять историй, произошедших в Берлине с совершенно разными людьми, объединены темой любви во всех ее проявлениях — от романтической и родительской до чувства единства в борьбе с обидчиком.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДАРежиссёр
Дианна
Агрон
- Режиссёр
Питер
Челсом
- ФЭРежиссёр
Фернандо
Эймбке
- Актриса
Кира
Найтли
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актёр
Микки
Рурк
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- ДААктриса
Дианна
Агрон
- Актриса
Вероника
Феррес
- Актёр
Диего
Луна
- ФЭСценарист
Фернандо
Эймбке
- ДФСценарист
Джастин
Франклин
- ДГСценарист
Деннис
Ганзель
- БАПродюсер
Боб
Андервуд
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ХФХудожница
Хайке
Фадемрехт
- ПРМонтажёр
Петер
Р. Адам
- КБОператор
Коля
Брандт
- ТБКомпозитор
Том
Батой
- ФТКомпозитор
Франко
Тортора