Берлин: Симфония большого города
Актёры и съёмочная группа фильма «Берлин: Симфония большого города»

Режиссёры

Вальтер Руттман

Walter Ruttmann
Режиссёр

Актёры

Пауль фон Гинденбург

Paul von Hindenburg
Актёр

Сценаристы

Вальтер Руттман

Walter Ruttmann
Сценарист
Карл Фройнд

Karl Freund
Сценарист

Продюсеры

Карл Фройнд

Karl Freund
Продюсер

Художники

Эрих Кеттельхут

Erich Kettelhut
Художник

Монтажёры

Вальтер Руттман

Walter Ruttmann
Монтажёр

Композиторы

Эдмунд Майзель

Edmund Meisel
Композитор