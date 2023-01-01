Фильм Берлин: Симфония большого города
1927, Berlin - Die Sinfonie der Großstadt
Документальный18+
О фильме
Единственным актером фильма является Берлин - гигант, молох, титан. Симфония складывается из миллионов человеческих лиц, которые в кадре сведены друг с другом и со всем тем, что сопутствует, движется мимо, спешит, отдыхает… В кадре уличная суета, вращающиеся детали машин, танцующие артистки кабаре, мальчишки-газетчики, вальяжные бюргеры, нагромождения зданий, семафоры.
