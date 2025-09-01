Берега (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Если ищете фильм о моральном выборе в мире, где границы между добром и злом размыты, попробуйте смотреть «Берега». Драматический триллер расскажет о том, что иногда единственным способом остаться чистым является полный разрыв с прежней жизнью.
Действие разворачивается в провинциальном городке, где личные истории переплетаются с криминальными интересами. Бывший заключенный Сонни Манн возвращается в родной город, пытаясь начать жизнь с чистого листа. Его планы нарушает местный жулик Фрэд Вэнс, требующий возврата в преступный мир. Одновременно герой сталкивается с эмоциональным кризисом — его бывшая возлюбленная теперь замужем за его лучшим другом, шерифом Дэйвом. Сонни оказывается между долгом, местью и желанием забыть прошлое.
Фильм «Берега» покажет, как прошлое продолжает определять настоящее даже при искреннем желании измениться, и заставит задуматься о цене искупления и хрупкости человеческих отношений.
Рейтинг
- ВНРежиссёр
Виктор
Нуньес
- РГАктёр
Роберт
Глаудини
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Дэниэл
фон Барген
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актёр
Роберт
Уиздом
- БЛАктриса
Блейк
Линдсли
- АБАктриса
Анджела
Беттис
- Актёр
Джош
Лукас
- СУАктёр
Скотт
Уилсон
- СУАктриса
Сара
Уайнтер
- ВНСценарист
Виктор
Нуньес
- СГПродюсер
Сэм
Гоуэн
- ДСПродюсер
Джонатан
Серинг
- ВНПродюсер
Виктор
Нуньес
- ДАПродюсер
Джоди
Аллен
- АПХудожница
Аделе
Плоше
- УДХудожник
Уильям
Д. МакЛейн
- ПГХудожник
Пэт
Гарнер
- МУХудожница
Мэрилин
Уолл-Асс
- ВНМонтажёр
Виктор
Нуньес
- ЧЭКомпозитор
Чарльз
Энгстром