Если ищете фильм о моральном выборе в мире, где границы между добром и злом размыты, попробуйте смотреть «Берега». Драматический триллер расскажет о том, что иногда единственным способом остаться чистым является полный разрыв с прежней жизнью.



Действие разворачивается в провинциальном городке, где личные истории переплетаются с криминальными интересами. Бывший заключенный Сонни Манн возвращается в родной город, пытаясь начать жизнь с чистого листа. Его планы нарушает местный жулик Фрэд Вэнс, требующий возврата в преступный мир. Одновременно герой сталкивается с эмоциональным кризисом — его бывшая возлюбленная теперь замужем за его лучшим другом, шерифом Дэйвом. Сонни оказывается между долгом, местью и желанием забыть прошлое.



Фильм «Берега» покажет, как прошлое продолжает определять настоящее даже при искреннем желании измениться, и заставит задуматься о цене искупления и хрупкости человеческих отношений.

