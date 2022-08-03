В этой серии Бен, Гвен и дядя поехали к тeте Вере. Подъезжая они увидели, что еe соседки ведут себя очень странно. Одна ни как не могла убить муху и съела еe. Когда они приехали, Бен превратился в призрака и улетел из дома. Он увидел соседа тeти, который куда-то вез свой ковер.

