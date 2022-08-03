Бен 10. Супергероиня Гвен (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Ben 10
Мультфильм21 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Бен, Гвен и дядя Макс пошли в музей. Там рассказывали о древней книге заклинаний. Ворвался какой-то человек и сделал так, что люди в музее зависли в воздухе. Бен превратился в Молнию, чтобы уничтожить мага.
6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Актриса
Тара
Стронг
- ПААктёр
Пол
Айдинг
- МСАктриса
Мэган
Смит
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ДУАктёр
Джим
Уорд
- СБАктёр
Стивен
Блум
- РМАктёр
Ричард
Макгонагл
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- РСАктёр
Ричард
Стивен Хорвиц
- РДАктёр
Ричард
Дойл
- ДКСценарист
Джо
Кэйси
- ДКСценарист
Джо
Келли
- ДРСценарист
Дункан
Руле
- БАПродюсер
Брайан
А. Миллер
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- ОШАктриса дубляжа
Оля
Шур Селектар
- ККАктёр дубляжа
Клим
Каменко
- ЖВАктриса дубляжа
Женя
Вассерман
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кашкер
- Актёр дубляжа
Кирилл
Сафонов
- ДДХудожник
Дэйв
Джонсон
- ЭСКомпозитор
Энди
Стёрмер