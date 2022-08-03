Wink
Бен 10. Супергероиня Гвен

Бен 10. Супергероиня Гвен (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм21 мин12+

О фильме

Бен, Гвен и дядя Макс пошли в музей. Там рассказывали о древней книге заклинаний. Ворвался какой-то человек и сделал так, что люди в музее зависли в воздухе. Бен превратился в Молнию, чтобы уничтожить мага.

