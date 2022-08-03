На Северном мосту оборотень-волк уничтожил станцию, забрал оборудование, все население и полиция в панике. Макс пытается остановить Виктора, который отнюдь не является добропорядочным гражданином, он тоже инопланетянин и обладает способностями перевоплощаться.

