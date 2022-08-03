Wink
Фильмы
Бен 10. Приключения друзей-супергероев

Бен 10. Приключения друзей-супергероев (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Про супер-героев Бена придумали мультик. Ему это не понравилась. Дядя Макс отвел ребят в кино. Там Бен мечтал увидеть своего любимого героя - Храброго Кенгуру. Он смотрел его шоу с самого детства.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Приключения друзей-супергероев»