Бен 10. Подводный курорт
Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Подводный курорт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Подводный курорт»

Актёры

Тара Стронг

Tara Strong
АктрисаBen Tennyson
Пол Айдинг

Paul Eiding
АктёрMax Tennyson
Мэган Смит

Meagan Moore
АктрисаGwen Tennyson
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрWildmutt
Джим Уорд

Jim Ward
АктёрXLR8
Стивен Блум

Steven Jay Blum
АктёрHeatblast
Ричард Макгонагл

Richard McGonagle
АктёрFour Arms
Фред Таташиор

Fred Tatasciore
АктёрCannonbolt
Ричард Стивен Хорвиц

Richard Steven Horvitz
АктёрGrey Matter
Ричард Дойл

Richard Doyle
АктёрEnoch

Сценаристы

Джо Кэйси

Joe Casey
Сценарист
Джо Келли

Joe Kelly
Сценарист
Дункан Руле

Duncan Rouleau
Сценарист

Продюсеры

Брайан А. Миллер

Brian A. Miller
Продюсер
Сэм Реджистер

Sam Register
Продюсер

Актёры дубляжа

Оля Шур Селектар

Ola Schur Selektar
Актриса дубляжа
Клим Каменко

Актёр дубляжа
Женя Вассерман

Актриса дубляжа
Андрей Кашкер

Актёр дубляжа
Кирилл Сафонов

Актёр дубляжа

Художники

Дэйв Джонсон

Dave Johnson
Художник

Композиторы

Энди Стёрмер

Andy Sturmer
Композитор