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Бен 10. Подводный курорт

Бен 10. Подводный курорт (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Друг дяди Макса, пригласил его на подводную виллу. Там Бен и Гвен встретили племянника миллионера, по имени Гилберт. Он захотел покатать их на подводной лодке, но когда они катались на них напали.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Подводный курорт»