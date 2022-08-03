Колдунья освободила Хэкса, который к тому же оказался ей дядей. Он хотел получить краеугольный камень, который давал своему носителю невероятную мощь. Он находился на симпозиуме волшебников. Гвен как раз хотела туда и Дядя Макс поехал. Там Гвен нашла краеугольный камень.

