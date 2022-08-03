Бен играл на компьютере Гвен, но тот вырубился и больше не включался. Чтобы скрыть это, он предложил Гвен сходить туда, куда она хочет. Она выбрала семинар поэзии. По дороге Бен увидел плакат, где написано, что если выиграешь в реслинге, то получишь десять тысяч долларов.

