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Бен 10. Инопланетная свадьба

Бен 10. Инопланетная свадьба (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

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О фильме

Бену предстоит скучнейший длинный день – участие в свадебной церемонии. Дедушка надевает на него смокинг, переходящий по наследству от одного Тенниссона к другому. Гвен очень приятно участвовать в свадьбе, проводимой по старинным обрядам, ей предстоит держать букет невесты.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Инопланетная свадьба»