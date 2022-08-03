Бену предстоит скучнейший длинный день – участие в свадебной церемонии. Дедушка надевает на него смокинг, переходящий по наследству от одного Тенниссона к другому. Гвен очень приятно участвовать в свадьбе, проводимой по старинным обрядам, ей предстоит держать букет невесты.

