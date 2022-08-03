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Бен 10. Десять отважных супергероев

Бен 10. Десять отважных супергероев (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

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О фильме

У Бена начинаются летние каникулы. Дядя Макс заехал за ним после школы, так же с ним будет проводить летние каникулы Гвен. Они не очень ладят, поэтому постоянно ссорятся. Побежав за падающей звездой, Бен нашел Омнитрикс.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Десять отважных супергероев»