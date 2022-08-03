У Бена начинаются летние каникулы. Дядя Макс заехал за ним после школы, так же с ним будет проводить летние каникулы Гвен. Они не очень ладят, поэтому постоянно ссорятся. Побежав за падающей звездой, Бен нашел Омнитрикс.

