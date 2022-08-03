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Бен 10. Дедушка и его тайна

Бен 10. Дедушка и его тайна (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Ben 10
Мультфильм, Приключения21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бену приснился ужасный сон, который он рассказал Максу. Во сне к нему пришел монстр, который сказал, что охотится за ним. Дедушка сразу сказал, что им надо отправляться на гору Раш мор.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бен 10. Дедушка и его тайна»