Актёры и съёмочная группа фильма «Бэмби. Лесной кошмар»
Режиссёры
Актёры
АктрисаXana
Роксанна МаккиRoxanne McKee
АктрисаMary
Никола РайтNicola Wright
АктрисаHarriet
Самира МайтиSamira Mighty
АктёрBenji
Том МулронTom Mulheron
АктёрSimon
Алекс КукAlex Cooke
АктёрAndrew
Расселл Джеффри БэнксRussell Geoffrey Banks
АктрисаJo
Катрин АдамсCatherine Adams
АктёрEddie
Эван БортвикEwan Borthwick
АктёрJoshua
Люк КавендишLuke Cavendish
АктёрRob
Дэвид ЭмблерDavid Ambler
АктёрTyler
Биг ТобзBig Tobz
АктёрHarrison
Джозеф ГринвудJoseph Greenwood
АктёрMichael