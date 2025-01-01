Бэмби. Лесной кошмар
Бэмби. Лесной кошмар

Фильм Бэмби. Лесной кошмар

2025, Bambi: The Reckoning
Ужасы18+
О фильме

Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Бенджи попадают в лесу в автокатастрофу. Причина аварии — мутировавший олень Бэмби, идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэмби. Лесной кошмар»