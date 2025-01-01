Фильм Бэмби. Лесной кошмар
2025, Bambi: The Reckoning
Ужасы18+
О фильме
Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Бенджи попадают в лесу в автокатастрофу. Причина аварии — мутировавший олень Бэмби, идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
- ДАРежиссёр
Дэн
Аллен
- РМАктриса
Роксанна
Макки
- НРАктриса
Никола
Райт
- СМАктриса
Самира
Майти
- ТМАктёр
Том
Мулрон
- АКАктёр
Алекс
Кук
- РДАктёр
Расселл
Джеффри Бэнкс
- КААктриса
Катрин
Адамс
- ЭБАктёр
Эван
Бортвик
- ЛКАктёр
Люк
Кавендиш
- ДЭАктёр
Дэвид
Эмблер
- БТАктёр
Биг
Тобз
- ДГАктёр
Джозеф
Гринвуд
- АРАктёр
Адриан
Релф
- РУСценарист
Риз
Уоррингтон
- ФЗСценарист
Феликс
Зальтен
- РФПродюсер
Рис
Фрейк-Уотерфилд
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- НХПродюсер
Николь
Холланд
- ДАМонтажёр
Дэн
Аллен