Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
Драма, Комедия95 мин18+
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О фильме
Это ироничная, местами откровенно смешная и в то же время грустная история о буднях так называемого «верхнего среднего класса» — воспетой в Америке Вуди Алленом, но пока еще весьма малочисленной в нашей стране прослойке состоятельных граждан. Помимо завидного достатка, всех этих погрязших в экзистенциальных сомнениях и банальных адюльтерах бизнесменов, кинозвезд, модных режиссеров, хозяев стоматологических клиник и их прекрасных жен объединяет еще и звонкое пионерское прошлое, преодолеть которое подчас оказывается гораздо сложнее, чем отгрохать особняк на Новой Риге…
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ДФРежиссёр
Дмитрий
Фикс
- Актёр
Александр
Галибин
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Екатерина
Стриженова
- Актриса
Жанна
Эппле
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актриса
Анна
Якунина
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ПРАктриса
Полина
Райкина
- МССценарист
Максим
Стишов
- ГКПродюсер
Геннадий
Костров
- НСПродюсер
Николай
Соловов
- МСПродюсер
Максим
Стишов
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- СМХудожница
Светлана
Мамонтова
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный