Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
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Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях

Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях
Драма, Комедия95 мин18+

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О фильме

Это ироничная, местами откровенно смешная и в то же время грустная история о буднях так называемого «верхнего среднего класса» — воспетой в Америке Вуди Алленом, но пока еще весьма малочисленной в нашей стране прослойке состоятельных граждан. Помимо завидного достатка, всех этих погрязших в экзистенциальных сомнениях и банальных адюльтерах бизнесменов, кинозвезд, модных режиссеров, хозяев стоматологических клиник и их прекрасных жен объединяет еще и звонкое пионерское прошлое, преодолеть которое подчас оказывается гораздо сложнее, чем отгрохать особняк на Новой Риге…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях»