Это ироничная, местами откровенно смешная и в то же время грустная история о буднях так называемого «верхнего среднего класса» — воспетой в Америке Вуди Алленом, но пока еще весьма малочисленной в нашей стране прослойке состоятельных граждан. Помимо завидного достатка, всех этих погрязших в экзистенциальных сомнениях и банальных адюльтерах бизнесменов, кинозвезд, модных режиссеров, хозяев стоматологических клиник и их прекрасных жен объединяет еще и звонкое пионерское прошлое, преодолеть которое подчас оказывается гораздо сложнее, чем отгрохать особняк на Новой Риге…

