Биографическая драма о головокружительном взлете и стремительном падении Сони Хени — норвежской фигуристки, ставшей кинозвездой в Голливуде. В фильме показаны основные вехи извилистого пути артистки с середины 1930-х до 1950-х годов. Что же подтолкнуло успешную Соню к саморазрушению?

