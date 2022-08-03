Белый лебедь
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Белый лебедь

Белый лебедь (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Sonja: The White Swan
Драма, Биография110 мин18+

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О фильме

Биографическая драма о головокружительном взлете и стремительном падении Сони Хени — норвежской фигуристки, ставшей кинозвездой в Голливуде. В фильме показаны основные вехи извилистого пути артистки с середины 1930-х до 1950-х годов. Что же подтолкнуло успешную Соню к саморазрушению?

Страна
Норвегия
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый лебедь»