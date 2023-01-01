Белый, красный и... (фильм, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Даже когда в мире кипят невероятные политические и социальные страсти, рушится привычный уклад жизни, простые и естественные человеческие чувства всегда выходят на первый план. И вот уже убежденный коммунист, закоренелый атеист, а также бабник и балагур Аннибале прекращает богохульствовать, когда сестра Джермана закрывает ему рот совсем не невинным поцелуем...



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