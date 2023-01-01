Белый, красный и...
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Белый, красный и...

Белый, красный и... (фильм, 1972) смотреть онлайн

7.71972, Белый, красный и...
Драмы, Комедии92 мин18+

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Сюжет

Даже когда в мире кипят невероятные политические и социальные страсти, рушится привычный уклад жизни, простые и естественные человеческие чувства всегда выходят на первый план. И вот уже убежденный коммунист, закоренелый атеист, а также бабник и балагур Аннибале прекращает богохульствовать, когда сестра Джермана закрывает ему рот совсем не невинным поцелуем...

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6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый, красный и...»

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