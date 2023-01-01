Белый, красный и... (фильм, 1972) смотреть онлайн
7.71972, Белый, красный и...
Драмы, Комедии92 мин18+
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Сюжет
Даже когда в мире кипят невероятные политические и социальные страсти, рушится привычный уклад жизни, простые и естественные человеческие чувства всегда выходят на первый план. И вот уже убежденный коммунист, закоренелый атеист, а также бабник и балагур Аннибале прекращает богохульствовать, когда сестра Джермана закрывает ему рот совсем не невинным поцелуем...
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Альберто
Латтуада
- Актриса
Софи
Лорен
- Актёр
Адриано
Челентано
- Актёр
Фернандо
Рей
- ХЛАктёр
Хуан
Луис Гальярдо
- ДМАктёр
Джузеппе
Маффиоли
- ФМАктриса
Франческа
Модильяни
- ВАктриса
Валентайн
- ПДАктриса
Патриция
Де Клара
- ЭКАктёр
Энцо
Каннавале
- ТРАктриса
Тереса
Рабаль
- ЯФСценарист
Яя
Фьястри
- Сценарист
Альберто
Латтуада
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- Продюсер
Карло
Понти
- МАХудожник
Марио
Амброзино
- ЭМХудожник
Эннио
Мичеттони
- ФБКомпозитор
Фред
Бонгусто