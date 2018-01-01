Wink
Фильмы
Белый ангел тундры
Актёры и съёмочная группа фильма «Белый ангел тундры»

Режиссёры

Александр Лукин

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Трофимов

Актёр
Михаил Апросимов

Актёр
Домна Уйгурова

Актриса
Владислав Семёнов

Актёр
Мария Мигалкина

Актриса
Валерий Тверитин

Актёр
Ксения Зыкова

Актриса
Георгий Бессонов

Актёр

Сценаристы

Василий Васильев

Сценарист

Продюсеры

Александр Лукин

Продюсер
Вера Филиппова

Продюсер

Монтажёры

Михаил Эверстов

Монтажёр

Операторы

Джур Березкин

Оператор

Композиторы

Николай Михеев

Композитор