Wink
Фильмы
Белоснежка
Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка»

Режиссёры

Майкл Берз

Майкл Берз

Michael Berz
Режиссёр

Актёры

Тони Купер

Тони Купер

Tony Cooper
АктёрLiddy
Рикардо Хиль

Рикардо Хиль

Ricardo Gil
АктёрKiddy
Дайана Ригг

Дайана Ригг

Diana Rigg
АктрисаEvil Queen
Малкольм Диксон

Малкольм Диксон

Malcolm Dixon
АктёрDiddy
Артуро Джил

Артуро Джил

Arturo Gil
АктёрGiddy
Майк Эдмондс

Майк Эдмондс

Mike Edmonds
АктёрBiddy
Николя Степлтон

Николя Степлтон

Nicola Stapleton
АктрисаSnow White as a child
Гари Фридкин

Гари Фридкин

Gary Friedkin
АктёрFiddy
Сара Пэттерсон

Сара Пэттерсон

Sarah Patterson
АктрисаSnow White
Билли Барти

Билли Барти

Billy Barty
АктёрIddy

Сценаристы

Якоб Гримм

Якоб Гримм

Jacob Grimm
Сценарист
Майкл Берз

Майкл Берз

Michael Berz
Сценарист
Вильгельм Гримм

Вильгельм Гримм

Wilhelm Grimm
Сценарист

Продюсеры

Патриция Рубен

Патриция Рубен

Patricia Ruben
Продюсер
Йорам Глобус

Йорам Глобус

Yoram Globus
Продюсер
Менахем Голан

Менахем Голан

Menahem Golan
Продюсер

Художники

Эйтан Леви

Эйтан Леви

Eitan Levi
Художник
Марек Добровольски

Марек Добровольски

Marek Dobrowolski
Художник
Ракефет Леви

Ракефет Леви

Rakefet Levy
Художник

Монтажёры

Моше Авни

Моше Авни

Moshe Avni
Монтажёр
Джон С. Смит

Джон С. Смит

John S. Smith
Монтажёр

Композиторы

Арик Рудич

Арик Рудич

Arik Rudich
Композитор