Белоснежка (фильм, 1987) смотреть онлайн

Белоснежка, самая прекрасная девушка на свете, живет в замке со своей злой мачехой, которая хочет быть самой красивой на свете и поэтому решает погубить свою прелестную падчерицу…



