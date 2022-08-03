Белоснежка и семь гномов
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Детям
Белоснежка и семь гномов

Белоснежка и семь гномов (фильм, 1937) смотреть онлайн

1937, Snow White and the Seven Dwarfs
Мультфильм, Приключения79 мин0+

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О фильме

Экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм о Белоснежке, жившей в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка и семь гномов»