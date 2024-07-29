Белое золото (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Белое золото
Боевик, Приключения86 мин12+
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О фильме
Молодой американец получает от своего деда старую карту, на которой отмечено место, где спрятан клад. Заветный крестик расположен в самых дебрях сибирской тайги, куда и отправляется главный герой, совсем не подумав о том, что постперестроечная Россия - не самое подходящее место для прогулки, если ее цель - тот самый металл, за который гибнут люди.
СтранаСША, Россия
ЖанрБоевик, Приключения
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
5.0 IMDb