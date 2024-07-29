Молодой американец получает от своего деда старую карту, на которой отмечено место, где спрятан клад. Заветный крестик расположен в самых дебрях сибирской тайги, куда и отправляется главный герой, совсем не подумав о том, что постперестроечная Россия - не самое подходящее место для прогулки, если ее цель - тот самый металл, за который гибнут люди.

