Белое золото
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Белое золото

Белое золото (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Белое золото
Боевик, Приключения86 мин12+

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О фильме

Молодой американец получает от своего деда старую карту, на которой отмечено место, где спрятан клад. Заветный крестик расположен в самых дебрях сибирской тайги, куда и отправляется главный герой, совсем не подумав о том, что постперестроечная Россия - не самое подходящее место для прогулки, если ее цель - тот самый металл, за который гибнут люди.

Страна
США, Россия
Жанр
Боевик, Приключения
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
5.0 IMDb