WinkДетямБелль и Себастьян HDАктёры и съёмочная группа фильма «Белль и Себастьян HD»
Актёры и съёмочная группа фильма «Белль и Себастьян HD»
Режиссёры
Актёры
АктёрSébastien
Феликс БоссюэFélix Bossuet
АктёрCésar
Чеки КариоTchéky Karyo
АктрисаAngélina
Марго ШательеMargaux Chatelier
АктёрDocteur Guillaume
Дмитрий СторожDimitri Storoge
АктёрThe Mayor
Урбен КансельеUrbain Cancelier
АктёрLieutenant Peter
Андреас ПичманAndreas Pietschmann
АктёрAndré (в титрах: Mehdi)
Мехди Эль ГлауиMehdi El Glaoui
АктрисаEsther
Палома ПальмаPaloma Palma
АктрисаLa mère d'Esther
Карин АдроверKarine Adrover
АктёрLe père d'Esther