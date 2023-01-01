Белая птица с черной отметиной (фильм, 1970) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...



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