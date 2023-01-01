Белая птица с черной отметиной (фильм, 1970) смотреть онлайн
1970, Белая птица с черной отметиной
Драмы, Военные92 мин12+
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Сюжет
Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЮИРежиссёр
Юрий
Ильенко
- Актёр
Иван
Миколайчук
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актриса
Лариса
Кадочникова
- ЮМАктёр
Юрий
Миколайчук
- ННАктриса
Наталья
Наум
- ДФАктриса
Джемма
Фирсова
- АПАктёр
Александр
Плотников
- ВСАктёр
Василий
Симчич
- ОПАктёр
Олег
Полствин
- МИАктёр
Михаил
Ильенко
- ЮИСценарист
Юрий
Ильенко
- Сценарист
Иван
Миколайчук
- Актёр дубляжа
Павел
Морозенко
- НПХудожник
Николай
Поштаренко
- ВКОператор
Вилен
Калюта
- Композитор
Иван
Миколайчук