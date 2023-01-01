Белая птица с черной отметиной
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Белая птица с черной отметиной

Белая птица с черной отметиной (фильм, 1970) смотреть онлайн

1970, Белая птица с черной отметиной
Драмы, Военные92 мин12+

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Сюжет

Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белая птица с черной отметиной»

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