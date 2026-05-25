Белая гвардия
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Белая гвардия

Фильм Белая гвардия

2005, Белая гвардия
Драма18+
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О фильме

Телевизионная версия спектакля МХТ им. Чехова по пьесе М. Булгакова «Дни Турбиных».

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Белая гвардия»