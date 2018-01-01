Wink
Бекки Шарп
Актёры и съёмочная группа фильма «Бекки Шарп»

Режиссёры

Рубен Мамулян

Rouben Mamoulian
Режиссёр
Лоуелл Шерман

Lowell Sherman
Режиссёр

Актёры

Найджел Брюс

Nigel Bruce
АктёрJoseph Sedley
Джордж Хэсселл

George Hassell
АктёрSir Pitt Crawley
Фрэнсис Ди

Frances Dee
АктрисаAmelia Sedley
Билли Бурк

Billie Burke
АктрисаLady Bareacres
Г.П. Хантли

G.P. Huntley
АктёрGeorge Osborne

Сценаристы

Уильям Мейкпис Теккерей

William Makepeace Thackeray
Сценарист
Лэнгдон Митчелл

Langdon Mitchell
Сценарист

Продюсеры

Кеннет МакГовэн

Kenneth Macgowan
Продюсер

Художники

Роберт Эдмонд Джонс

Robert Edmond Jones
Художник

Композиторы

Рой Уэбб

Roy Webb
Композитор