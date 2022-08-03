Бегущий (фильм, 1992) смотреть онлайн
Фантастический боевик «Бегущий» — фильм Джеффа Мерфи о человеке, которому была уготована роль стать пустым сосудом для чужого сознания, но он решил играть по своим правилам. Главные роли в картине сыграли Эмилио Эстевес, Мик Джаггер, Рене Руссо и Энтони Хопкинс.
Автогонщик Алекс Ферлонг погибает во время заезда в 1991 году на глазах у невесты… по крайней мере, так думали все. Однако за секунду до смерти его переносят в 2009 год — альтернативное будущее, в котором корпорации научились «вылавливать» людей из прошлого, чтобы богатые могли переселять свое сознание в молодые тела. Телу Алекса предстоит стать вместилищем для разума миллиардера Маккэндлесса. Но парень сбегает и попадает в мрачный мегаполис, где власть принадлежит тем, кто способен купить бессмертие. Теперь Алекс — беглец, на которого открыта охота. И единственный человек, кому он может доверять, — возлюбленная Джули, которая давно смирилась с его смертью.
Фильм «Бегущий» — попытка ответить на философский вопрос: что остается от человека, если его тело — товар, а душа — программа?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
