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Бегущий: Фильм об Энтони Бурдене (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Биография одного из самых влиятельных шеф-поваров в истории, телезвезды, плейбоя и путешественника. Энтони Бурден родился в Нью-Йорке. Его отец продавал фотоаппараты, а мать работала редактором The New York Times. Кругозор юного Энтони формировали книги, кино и музыка, однако свое призвание он нашел в кулинарии. Именно еда позволила Бурдену попробовать себя в литературе, на телевидении, а теперь и в кино. Энтони обрел влияние в кулинарном мире, работал в лучших ресторанах, объездил полмира в поисках новых блюд и человеческих историй. Но фильм о себе он уже не увидит. Как, а главное, почему так вышло?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- МНРежиссёр
Морган
Невилл
- ЭБАктёр
Энтони
Бурден
- ОБАктриса
Оттавиа
Бусиа
- ДЧАктёр
Дэвид
Чанг
- ДЧАктёр
Дэвид
Чоу
- ККАктёр
Кристофер
Коллинс
- ДХАктёр
Джошуа
Хомме
- ЭМАктриса
Элисон
Моссхарт
- ДКАктёр
Даг
Кен
- ЛТАктриса
Лидия
Теналья
- МНПродюсер
Морган
Невилл
- КРПродюсер
Кэйтрин
Роджерс
- ККПродюсер
Кристофер
Коллинс
- АУМонтажёр
Аарон
Уикенден
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс