Бегущий: Фильм об Энтони Бурдене (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Биография одного из самых влиятельных шеф-поваров в истории, телезвезды, плейбоя и путешественника. Энтони Бурден родился в Нью-Йорке. Его отец продавал фотоаппараты, а мать работала редактором The New York Times. Кругозор юного Энтони формировали книги, кино и музыка, однако свое призвание он нашел в кулинарии. Именно еда позволила Бурдену попробовать себя в литературе, на телевидении, а теперь и в кино. Энтони обрел влияние в кулинарном мире, работал в лучших ресторанах, объездил полмира в поисках новых блюд и человеческих историй. Но фильм о себе он уже не увидит. Как, а главное, почему так вышло?



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