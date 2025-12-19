Бегущий человек (фильм, 2025) смотреть онлайн

Чтобы получить невероятный выигрыш, он должен продержаться 30 дней. Проблема одна: так долго не удавалось выжить никому. Фантастический боевик-антиутопия «Бегущий человек» 2025 года — современная экранизация одноименного романа Стивена Кинга.



В недалеком будущем власть в Америке перешла к медиакорпорации, которую называют просто Сеть. Экраны заполонили кровавые шоу, но главный хит — «Бегущий человек». Правила незамысловаты: участнику дают фору и небольшую сумму денег, а после по его следу отправляют специально обученных охотников — безжалостных убийц. Да и рядовые зрители рады помочь организаторам шоу и за вознаграждение слить информацию о «бегуне». Передумать и отказаться от участия нельзя: смерть — единственный выход. Бену Ричардсу срочно нужны деньги на лечение дочери. Он приходит на кастинг в надежде попасть в менее опасное шоу, но, разумеется, попадает в самую мясорубку. И теперь ему придется бежать, чтобы выжить.



Если нравятся истории в духе «город — ловушка, правила — против вас», и при этом хочется не стерильного блокбастера, а боевика с зубастой сатирой, фильм «Бегущий человек» — отличный выбор на ближайший вечер.

