Бегущий человек (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чтобы получить невероятный выигрыш, он должен продержаться 30 дней. Проблема одна: так долго не удавалось выжить никому. Фантастический боевик-антиутопия «Бегущий человек» 2025 года — современная экранизация одноименного романа Стивена Кинга.
В недалеком будущем власть в Америке перешла к медиакорпорации, которую называют просто Сеть. Экраны заполонили кровавые шоу, но главный хит — «Бегущий человек». Правила незамысловаты: участнику дают фору и небольшую сумму денег, а после по его следу отправляют специально обученных охотников — безжалостных убийц. Да и рядовые зрители рады помочь организаторам шоу и за вознаграждение слить информацию о «бегуне». Передумать и отказаться от участия нельзя: смерть — единственный выход. Бену Ричардсу срочно нужны деньги на лечение дочери. Он приходит на кастинг в надежде попасть в менее опасное шоу, но, разумеется, попадает в самую мясорубку. И теперь ему придется бежать, чтобы выжить.
Если нравятся истории в духе «город — ловушка, правила — против вас», и при этом хочется не стерильного блокбастера, а боевика с зубастой сатирой, фильм «Бегущий человек» — отличный выбор на ближайший вечер.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик
Время136 мин / 02:16
- Режиссёр
Эдгар
Райт
- ГПАктёр
Глен
Пауэлл
- Актёр
Колман
Доминго
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Майкл
Сера
- Актриса
Эмилия
Джонс
- Актёр
Ли
Пейс
- ДЛАктриса
Джейми
Лоусон
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- СДАктриса
Сандра
Дикинсон
- КМАктриса
Кэти
М. О’Брайан
- ДОАктёр
Джеймс
Остин Джонсон
- Актёр
Дэвид
Зайас
- ГТАктёр
Грег
Таунли
- Сценарист
Стивен
Кинг
- МБСценарист
Майкл
Бэколл
- Сценарист
Эдгар
Райт
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Найра
Парк
- Продюсер
Эдгар
Райт
- ОЧПродюсер
Одри
Чон
- ДЛПродюсер
Джордж
Линдер
- МРХудожник
Маркус
Роулэнд
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун