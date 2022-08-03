Бегущая от реальности (фильм, 2016) смотреть онлайн

Во время ужина в день своего рождения Том встречает среди гостей загадочную девушку по имени Элис. Том убежден, что они были знакомы и более чем близки, но таинственная гостья не признается и представляется совершенно другим человеком. Когда Элис сбегает, Том следует за ней, бросается в неизвестность. Вместе они становятся абсолютно свободными, анонимными, теряются в толпе мегаполиса. Эта полная приключений ночь — их шанс изменить жизнь…



