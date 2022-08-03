Бегущая от реальности
Wink
Фильмы
Бегущая от реальности

Бегущая от реальности (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.92016, Complete Unknown
Драма, Детектив82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Во время ужина в день своего рождения Том встречает среди гостей загадочную девушку по имени Элис. Том убежден, что они были знакомы и более чем близки, но таинственная гостья не признается и представляется совершенно другим человеком. Когда Элис сбегает, Том следует за ней, бросается в неизвестность. Вместе они становятся абсолютно свободными, анонимными, теряются в толпе мегаполиса. Эта полная приключений ночь — их шанс изменить жизнь…

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb