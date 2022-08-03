Бегущая от реальности (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.92016, Complete Unknown
Драма, Детектив82 мин18+
Во время ужина в день своего рождения Том встречает среди гостей загадочную девушку по имени Элис. Том убежден, что они были знакомы и более чем близки, но таинственная гостья не признается и представляется совершенно другим человеком. Когда Элис сбегает, Том следует за ней, бросается в неизвестность. Вместе они становятся абсолютно свободными, анонимными, теряются в толпе мегаполиса. Эта полная приключений ночь — их шанс изменить жизнь…
5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Джошуа
Марстон
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Дэнни
Гловер
- КРАктриса
Кондола
Рашад
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- ГТАктёр
Гензель
Тан
- ФАктёр
ФаТай
- ЭДАктриса
Эрин
Дарк
- ДМСценарист
Джошуа
Марстон
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ФКХудожница
Филиппа
Кулпеппер
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс