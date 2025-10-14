Беглецы (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Runaways
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Группа молодых людей вынуждена жить в приюте, поскольку оставаться в своих семьях они по разным причинам не смогут. Они становятся друзьями и приходят к пониманию, что их дружба и любовь к друг другу свидетельство того, что надежда есть всегда. Но не всем беглецам удается спастись от наркотиков и травм прошлого…
Рейтинг
4.6 IMDb
- ББРежиссёр
Брент
Бамбик
- ООАктёр
Остин
О’Брайен
- ДНАктёр
Деметриус
Наварро
- АПАктриса
Ариэль
Пол
- ЭПАктёр
Эстебан
Пауэлл
- КСАктриса
Кэйтлин
Седио
- АСАктёр
Ариф
С. Кинчен
- СДАктриса
Сьюзэн
Джонстон
- ККАктёр
Кармине
Кариди
- РРАктриса
Розамунд
Райс
- СДАктёр
Серджо
Д. Акоста
- ДААктёр
Джозеф
Агиляр
- ЙКАктёр
Йен
Карлсон
- РДАктёр
Роберт
Драйер
- ДФАктёр
Джек
Форсинито
- КСАктриса
Кристин
С. Франциско
- ЛБАктриса
Лидия
Бланко Гарза
- КСАктриса
Карен
С. Греган
- КИАктёр
Кристофер
Ивинс
- МКАктриса
Мэрион
Керр
- ЧЛАктриса
Чеселка
Ли
- ММАктриса
Миа
Майклс
- ФМАктриса
Фаррен
Монет Дэниелс
- ТРАктёр
Тодд
Робинсон
- ДТАктёр
Далтон
Толедо
- ББСценарист
Брент
Бамбик
- ЭБПродюсер
Этан
Блэк
- СДПродюсер
Серджо
Д. Акоста
- ББПродюсер
Брент
Бамбик
- ДНПродюсер
Деметриус
Наварро