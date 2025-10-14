Беглецы
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Беглецы

Беглецы (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Runaways
Драма, Мелодрама18+

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О фильме

Группа молодых людей вынуждена жить в приюте, поскольку оставаться в своих семьях они по разным причинам не смогут. Они становятся друзьями и приходят к пониманию, что их дружба и любовь к друг другу свидетельство того, что надежда есть всегда. Но не всем беглецам удается спастись от наркотиков и травм прошлого…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглецы»