Группа молодых людей вынуждена жить в приюте, поскольку оставаться в своих семьях они по разным причинам не смогут. Они становятся друзьями и приходят к пониманию, что их дружба и любовь к друг другу свидетельство того, что надежда есть всегда. Но не всем беглецам удается спастись от наркотиков и травм прошлого…

