Актёры и съёмочная группа фильма «Беглецы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглецы»

Режиссёры

Шон Дэш

Шон Дэш

Sean Dash
Режиссёр

Актёры

Джо Эстевес

Джо Эстевес

Joe Estevez
АктёрGrey
Тоня Хардинг

Тоня Хардинг

Tonya Harding
АктрисаGina
Ричард Битти

Ричард Битти

Richard Beatty
АктёрRick
Брайан Карлтон

Брайан Карлтон

Brian Carlton
АктёрToby
Майкл Дэш

Майкл Дэш

Michael Dash
Актёр
Рэй Дэш

Рэй Дэш

Ray Dash
АктёрAnton
Крис Дероса

Крис Дероса

Chris DeRose
АктёрCarter
Мэрилл Эйхенбергер

Мэрилл Эйхенбергер

Merrill Eichenberger
АктёрBig Ike
Майкл Гарганезе

Майкл Гарганезе

Michael Garganese
АктёрNicky
Доминик Джиронда

Доминик Джиронда

Dominic Gironda
АктёрFrank
Джо Хэнлин

Джо Хэнлин

Joe Hanlin
АктёрVince
Джефф Кейсер

Джефф Кейсер

Jeff Keiser
АктёрBeach Walker
Бела Лехочки

Бела Лехочки

Bela Lehoczky
АктёрDrake
Джо Моррисей

Джо Моррисей

Joe Morrisey
АктёрJimmy
Тони Ноукс

Тони Ноукс

Tony Noakes
АктёрDan
Джимми Паола

Джимми Паола

Jimmy Paola
АктёрLarry
Паскуале Скудери

Паскуале Скудери

Pasquale Scuderi
АктёрBobby
Родс Шорт

Родс Шорт

Rhodes Short
АктёрAl
Диан Стемпел

Диан Стемпел

Dyanne Stempel
АктрисаGallery Owner
Шэрон Янг

Шэрон Янг

Sharon Young
АктрисаMyras Sister
Кевин Бирд

Кевин Бирд

Kevin Beard
Актёр

Сценаристы

Шон Дэш

Шон Дэш

Sean Dash
Сценарист
Эрик Гарднер

Эрик Гарднер

Eric Gardner
Сценарист

Продюсеры

Шон Дэш

Шон Дэш

Sean Dash
Продюсер
Эрик Гарднер

Эрик Гарднер

Eric Gardner
Продюсер
Джад Кремата

Джад Кремата

Jud Cremata
Продюсер

Монтажёры

Эрик Гарднер

Эрик Гарднер

Eric Gardner
Монтажёр