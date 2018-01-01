Wink
Фильмы
Беглецы
Актёры и съёмочная группа фильма «Беглецы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглецы»

Режиссёры

Чарльз Стёрридж

Чарльз Стёрридж

Charles Sturridge
Режиссёр

Актёры

Кейт Харди

Кейт Харди

Kate Hardie
АктрисаRachel Lindsay
Джеймс Фокс

Джеймс Фокс

James Fox
АктёрTom Lindsay
Джейн Эшер

Джейн Эшер

Jane Asher
АктрисаHelen
Эйлин О’Брайэн

Эйлин О’Брайэн

Eileen O'Brien
АктрисаGillian Lindsay
Макс Хафлер

Макс Хафлер

Max Hafler
АктёрThe Road - Policeman
Питер Тернер

Питер Тернер

Peter Turner
АктёрThe Road - Policeman
Бриджет Тернер

Бриджет Тернер

Bridget Turner
АктрисаThe School - Teacher
Лиза Ховард

Лиза Ховард

Lisa Howard
АктрисаThe School - Schoolgirl
Дебора Хоули

Дебора Хоули

Deborah Hawley
АктрисаThe School - Schoolgirl
Хэйзел Берри

Хэйзел Берри

Hazel Berry
АктрисаThe School - Schoolgirl
Чарла Хофтон

Чарла Хофтон

Charla Haughton
АктрисаThe School - Schoolgirl
Роберт Лэнг

Роберт Лэнг

Robert Lang
АктёрThe Swimming Pool - Wilkins
Шэй Горман

Шэй Горман

Shay Gorman
АктёрThe Swimming Pool - Irishman
Анна Уинг

Анна Уинг

Anna Wing
АктрисаThe Swimming Pool - Old Lady
Урсула Камм

Урсула Камм

Ursula Camm
АктрисаThe Swimming Pool - Lady
Пол Анджелис

Пол Анджелис

Paul Angelis
АктёрThe Radio Station - Tony Gavin
Джулиан Фёрт

Джулиан Фёрт

Julian Firth
АктёрThe Radio Station - Researcher
Патрик О’Коннелл

Патрик О’Коннелл

Patrick O'Connell
АктёрThe Hostel - Warden
Сара Лондон

Сара Лондон

Sarah London
АктрисаThe Hostel - Deborah
Бриджет Миде

Бриджет Миде

Bridget Meade
АктрисаThe Train - Schoolgirl on Train
Джон Холмс

Джон Холмс

John Holmes
АктёрThe Train - Boy on Train
Норман Ламсден

Норман Ламсден

Norman Lumsden
АктёрThe Train - Ticket Collector
Эшли Харви

Эшли Харви

Ashley Harvey
АктрисаThe Train - Guard
Джонни Шеннон

Джонни Шеннон

Johnny Shannon
АктёрThe Hotel - Desk Porter
Холли Хоффман

Холли Хоффман

Holli Hoffman
АктрисаThe Hotel - Girl in Hotel
Тим Фолкнер

Тим Фолкнер

Tim Faulkner
АктёрThe Hotel - Manager
Йен Ист

Йен Ист

Ian East
АктёрThe Hotel - Waiter
Сидни Джонсон

Сидни Джонсон

Sidney Johnson
АктёрThe Hotel - Man in Hotel
Джудит Нелмс

Джудит Нелмс

Judith Nelmes
АктрисаThe Hotel - Old Lady in Hotel
Бернард Хилл

Бернард Хилл

Bernard Hill
АктёрThe Hotel - Trevor Field
Виктор Ромеро Эванс

Виктор Ромеро Эванс

Victor Romero Evans
АктёрThe Hotel - Robert
Крис Таммингс

Крис Таммингс

Chris Tummings
АктёрThe Hotel - Conrad
Виктория Уильямс

Виктория Уильямс

Victoria Williams
АктрисаThe Hotel - Girl at Kiosk
Джейн Палмер

Джейн Палмер

Jane Palmer
АктрисаThe Hotel - Prostitute
Миртл Девениш

Миртл Девениш

Myrtle Devenish
АктрисаThe Hotel - Lady on Telephone
Сара Дойл

Сара Дойл

Sarah Doyle
АктрисаThe Children
Клаудия Каррен

Клаудия Каррен

Claudia Curran
АктрисаThe Children
Леван Доран

Леван Доран

Levan Doran
АктёрThe Children
Майкл Фокс

Майкл Фокс

Michael Fox
АктёрThe Children (в титрах: Mark Ellington)
Эмма Фернандо

Эмма Фернандо

Emma Fernando
АктрисаThe Children
Кларк Флэнеган

Кларк Флэнеган

Clark Flanagan
АктёрThe Children
Фрэнки Гулд

Фрэнки Гулд

Frankie Gould
АктёрThe Children
Шиван Кинг

Шиван Кинг

Siobhan King
АктрисаThe Children
Джастин Орм

Джастин Орм

Justine Orme
АктрисаThe Children

Сценаристы

Стивен Полякофф

Стивен Полякофф

Stephen Poliakoff
Сценарист

Продюсеры

Бэрри Хэнсон

Бэрри Хэнсон

Barry Hanson
Продюсер

Монтажёры

Питер Колсон

Питер Колсон

Peter Coulson
Монтажёр

Операторы

Ховард Этертон

Ховард Этертон

Howard Atherton
Оператор

Композиторы

Джордж Фентон

Джордж Фентон

George Fenton
Композитор