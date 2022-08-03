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Беглецы HD

Беглецы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Беглецы HD
Триллер, Приключения88 мин18+

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О фильме

Он — вне закона, по его пятам идут охотники за головами. Она знает тайгу, как свои пять пальцев, и только вместе они могут остаться в живых. Кто сильнее, тот и прав, а охота уже началась…

Страна
Россия, Казахстан
Жанр
Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглецы HD»