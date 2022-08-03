Беглецы HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Беглецы HD
Триллер, Приключения88 мин18+
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О фильме
Он — вне закона, по его пятам идут охотники за головами. Она знает тайгу, как свои пять пальцев, и только вместе они могут остаться в живых. Кто сильнее, тот и прав, а охота уже началась…
СтранаРоссия, Казахстан
ЖанрПриключения, Триллер
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Рустам
Мосафир
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Валерий
Гришко
- Актёр
Сергей
Цепов
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- ЕЖАктёр
Ерик
Жолжаксынов
- КААктёр
Кирилл
Анисимов
- ЮЛАктёр
Юрис
Лауциньш
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- ГКАктриса
Гульнур
Кожахметова
- Сценарист
Рустам
Мосафир
- КССценарист
Константин
Сухарьков
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Александр
Котелевский
- Продюсер
Андрей
Новиков
- ААПродюсер
Ариель
Асенова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- АНМонтажёр
Андрей
Назаров
- ИАОператор
Илья
Авербах