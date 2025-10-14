Криогенная тюрьма в одном из секторов Бета Галактики - место для содержания особо опасных преступников. Система хорошо охраняет их, и нужно большое мужество, чтобы бросить вызов этой все подавляющей силе.



Роджер Мэйсон - жертва страшной судебной ошибки, совершенно невиновный человек, провел в ледяном ящике 70 лет за то, что не смирился и бежал при каждом удобном случае. Ни полиция, ни армия, ни охотники за головами - никто не мог остановить его. Но все, кого он знал, кого любил - успели состариться... включая и его собственную дочь.

