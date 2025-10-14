Беглец (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Spoiler
Фантастика, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Криогенная тюрьма в одном из секторов Бета Галактики - место для содержания особо опасных преступников. Система хорошо охраняет их, и нужно большое мужество, чтобы бросить вызов этой все подавляющей силе.
Роджер Мэйсон - жертва страшной судебной ошибки, совершенно невиновный человек, провел в ледяном ящике 70 лет за то, что не смирился и бежал при каждом удобном случае. Ни полиция, ни армия, ни охотники за головами - никто не мог остановить его. Но все, кого он знал, кого любил - успели состариться... включая и его собственную дочь.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Джефф
Берр
- ГДАктёр
Гэри
Дэниелс
- МФАктриса
Мег
Фостер
- БДАктёр
Брайан
Джинесс
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- НСАктёр
Николас
Сэдлер
- СШАктёр
Стивен
Шуб
- СФАктёр
Стюарт
Финлэй-Макленнан
- ДААктёр
Джо
Ангер
- ДГАктёр
Дэвид
Гро
- СФАктриса
Сара
Фриман
- БГАктёр
Брюс
Гловер
- ДСАктриса
Джин
Спигл Ховард
- Актёр
Уиллард
Э. Паг
- ДУАктёр
Дуэйн
Уитакер
- АГАктёр
Ари
Гросс
- РФАктриса
Рени
Фейа
- АХАктёр
Алекс
Хайд-Вайт
- РНАктёр
Роберт
Нотт
- ДПАктёр
Джон
Путч
- ДЗАктёр
Дэн
Зукович
- МКСценарист
Майкл
Калеснико
- ББПродюсер
Барнет
Бэйн
- СЭПродюсер
Саймон
Эдери
- ДЭПродюсер
Джон
Эйрс
- ПЭПродюсер
Пол
Эйрс
- АИМонтажёр
Аманда
И. Кирпол