Беглец HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Runner
Драма86 мин18+
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О фильме
Конгрессмен Колин Прайс безумно увлечен двумя вещами: политикой и женщинами. После аварии на нефтяной платформе его жизнь полностью меняется. Камеры наблюдения ловят его с Люси, женой одного из пострадавших в аварии. Разразившийся сексуальный скандал ставит под угрозу жизнь Прайса.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ОСРежиссёр
Остин
Старк
- Актёр
Николас
Кейдж
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- ББАктёр
Брайан
Бэтт
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- ФЛАктёр
Фредрик
Лене
- ОССценарист
Остин
Старк
- БГПродюсер
Бинго
Губельман
- КППродюсер
Крис
Папавасилиу
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис