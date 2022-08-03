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Беглец HD

Беглец HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Runner
Драма86 мин18+

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О фильме

Конгрессмен Колин Прайс безумно увлечен двумя вещами: политикой и женщинами. После аварии на нефтяной платформе его жизнь полностью меняется. Камеры наблюдения ловят его с Люси, женой одного из пострадавших в аварии. Разразившийся сексуальный скандал ставит под угрозу жизнь Прайса.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беглец HD»