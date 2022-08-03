Конгрессмен Колин Прайс безумно увлечен двумя вещами: политикой и женщинами. После аварии на нефтяной платформе его жизнь полностью меняется. Камеры наблюдения ловят его с Люси, женой одного из пострадавших в аварии. Разразившийся сексуальный скандал ставит под угрозу жизнь Прайса.

