Беги (фильм, 1991) смотреть онлайн

Фильм «Беги» режиссера Джоффа Барроуса, — это напряженный триллер о простом парне, который борется за жизнь и пытается выпутаться из почти безвыходной ситуации.



Студент Чарли Фэрроу в свободное от учебы время подрабатывает автомехаником и периодически по просьбе шефа доставляет автомобили клиентам. Очередное поручение — отвезти роскошный Porsche из Бостона в Атлантик-Сити. Задание несложное, но на свою беду парень решил заглянуть в казино, где во время потасовки погибает сын местного криминального авторитета. Несправедливо обвиненный в убийстве, Чарли вынужден спасаться бегством, а его единственной союзницей становится крупье казино, в котором произошла трагедия, Карен Лэндерс.



Если вам нравятся истории о человеке, оказавшемся не в то время и не в том месте, то, начав смотреть фильм «Беги», вы отлично проведете ближайшие полтора часа.



Беги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.