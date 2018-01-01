Беги (фильм, 1991) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Беги» режиссера Джоффа Барроуса, — это напряженный триллер о простом парне, который борется за жизнь и пытается выпутаться из почти безвыходной ситуации.
Студент Чарли Фэрроу в свободное от учебы время подрабатывает автомехаником и периодически по просьбе шефа доставляет автомобили клиентам. Очередное поручение — отвезти роскошный Porsche из Бостона в Атлантик-Сити. Задание несложное, но на свою беду парень решил заглянуть в казино, где во время потасовки погибает сын местного криминального авторитета. Несправедливо обвиненный в убийстве, Чарли вынужден спасаться бегством, а его единственной союзницей становится крупье казино, в котором произошла трагедия, Карен Лэндерс.
Если вам нравятся истории о человеке, оказавшемся не в то время и не в том месте, то, начав смотреть фильм «Беги», вы отлично проведете ближайшие полтора часа.
Беги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джофф
Барроус
- ШМАктёр
Шон
МакКэнн
- ММАктёр
Майкл
МакРэй
- Актёр
Кристофер
Лоуфорд
- АПАктёр
А.С.
Петерсон
- ТМАктёр
Том
Макбет
- ДКАктёр
Джеймс
Кидни
- КПАктёр
Кен
Поуг
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актриса
Келли
Престон
- МСАктёр
Марк
Стрэйндж
- МБСценарист
Майкл
Блоджет
- ДШСценарист
Деннис
Шрайак
- ФКПродюсер
Фитч
Кэди
- ДВПродюсер
Даниэль
Велуччи
- РВПродюсер
Рэймонд
Вагнер
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- УХХудожник
Уильям
Хеслуп
- ЭУХудожница
Элизабет
Уилкокс
- ДХМонтажёр
Джек
Хофстра
- ФМКомпозитор
Фил
Маршалл
- РЧКомпозитор
Рогер
Чарлери