Беги и стреляй
Wink
Фильмы
Беги и стреляй
2022, RUN & GUN (The Ray)
Боевики, Триллеры91 мин18+

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Беги и стреляй (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Оставив в прошлом жизнь, полную преступлений и насилия, Рэй остепенился и стал примерным семьянином, живущим в тихом пригороде. Но когда всплывает правда о его прошлом, Рэя шантажом вынуждают провернуть еще одно, последнее, дело — забрать посылку с неизвестным содержимым. В результате смертельно опасной двойной игры раненый Рэй скрывается от безжалостных убийц, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы отобрать у него сверток. Жизнь его близких висит на волоске, и Рэю только и остается, что уповать на свое криминальное прошлое в надежде выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беги и стреляй»

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