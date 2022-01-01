2022, RUN & GUN (The Ray)
Боевики, Триллеры91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Беги и стреляй (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Оставив в прошлом жизнь, полную преступлений и насилия, Рэй остепенился и стал примерным семьянином, живущим в тихом пригороде. Но когда всплывает правда о его прошлом, Рэя шантажом вынуждают провернуть еще одно, последнее, дело — забрать посылку с неизвестным содержимым. В результате смертельно опасной двойной игры раненый Рэй скрывается от безжалостных убийц, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы отобрать у него сверток. Жизнь его близких висит на волоске, и Рэю только и остается, что уповать на свое криминальное прошлое в надежде выжить.
Беги и стреляй смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КБРежиссёр
Кристофер
Боррелли
- БМАктёр
Бен
Милликен
- БУАктёр
Брэд
Уильям Хенке
- ДПАктриса
Джанел
Пэрриш
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- ЭТАктриса
Элисон
Торнтон
- Актёр
Марк
Дакаскос
- ЭБАктёр
Эри
Бэркэн
- СКАктёр
Селестин
Кориэль
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ЭСАктёр
Эштон
Сол Касас
- КБСценарист
Кристофер
Боррелли
- КБПродюсер
Конор
Бэйли
- ГРПродюсер
Гэбриел
Рот
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- УЧАктриса дубляжа
Ульяна
Чеботарь
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ЧХМонтажёр
Честер
Хауи
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ЗРКомпозитор
Зэк
Робинсон