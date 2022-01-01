Беги и стреляй (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Оставив в прошлом жизнь, полную преступлений и насилия, Рэй остепенился и стал примерным семьянином, живущим в тихом пригороде. Но когда всплывает правда о его прошлом, Рэя шантажом вынуждают провернуть еще одно, последнее, дело — забрать посылку с неизвестным содержимым. В результате смертельно опасной двойной игры раненый Рэй скрывается от безжалостных убийц, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы отобрать у него сверток. Жизнь его близких висит на волоске, и Рэю только и остается, что уповать на свое криминальное прошлое в надежде выжить.



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