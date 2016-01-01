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Бег – это свобода

Бег – это свобода (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Бег – это свобода
Документальные99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Об этом сегодня мало кто помнит, но 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями. Начиная именно с 60-х, «Free to run» рассказывает историю бега как историю огромного общественного движения — от романтических провокаций до создания огромной индустрии.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb